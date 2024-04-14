اليابان تدين هجوم إيران: نشعر بالقلق إزاء الهجوم والتصعيد

أدانت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، الهجوم الإيراني بمئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية في طوكيو إن "اليابان تشعر بقلق بالغ إزاء هذا الهجوم الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وتدين بشدة هذا التصعيد".

وأضافت: إن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مهمان للغاية بالنسبة لليابان".

كما دعت وزارة الخارجية بقوة الأطراف المعنية إلى تهدئة الوضع.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل جاء في إطار حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وحسب "روسيا اليوم"، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الجديد والخطير في المنطقة، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وأشارت إلى أنها حذرت مرارا من أن الفشل في حل الأزمات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيؤدي إلى زيادة التوتر.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.