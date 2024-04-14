حق طبيعي ورد مستحق.. حماس تعلق على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

علقت حركة حماس على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل، ردًا على استهداف الأخيرة القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت الحركة في بيان لها: “إننا في حماس نعتبر العملية العسكرية التي نفذتها إيران حقًا طبيعيًا وردًا مستحقًا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري”.

وأكدت الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.

ودعت حماس الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.