ضبط 10 أطنان سماد مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه ادارة تموين أولاد صقر شنت حملة تفتيشية برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومفتشي الإدارة، واسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣٦٨٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز أولاد صقر لحيازة سماد مجهول المصدر وتم التحفظ على ١٠ أطنان سماد محسن مجهول المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٣٦٨٩ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق، وتم تحرير المحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق.