عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 أطنان سماد مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه ادارة تموين أولاد صقر شنت حملة تفتيشية برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومفتشي الإدارة، واسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣٦٨٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز أولاد صقر لحيازة سماد مجهول المصدر وتم التحفظ على ١٠ أطنان سماد محسن مجهول المصدر.

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بوضع الأطر التشريعية لخفض انبعاث الملوثات

كما تم تحرير المحضر رقم ٣٦٨٩ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق، وتم تحرير المحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

ارتفعت من 2.5 إلى 5 جنيهاتً.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

ترشيحاتنا

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

الديربي الأشهر.. ماذا قال كولر وجوميز لـ لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة؟

بعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. بوريل يدعو لاجتماع استثنائي لوزراء أوروبا

ننشر مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. صور

وسائل إعلام عبرية: مجلس الوزراء الإسرائيلي اقترح مهاجمة إيران وبايدن منع ذلك

مقارنًا بينه والضربات الروسية.. زيلينسكي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهور جديد| شاهد

لأصحاب الميزانيات المحدودة.. جهاز لوحي جديد من ريدمي

عارضة أزياء ترتدي ملابس دينا الشربيني بصاحبة السعادة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ