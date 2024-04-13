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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بوضع الأطر التشريعية لخفض انبعاث الملوثات

صدى البلد

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاث الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة، مؤكدا أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تهتم المحافظة بتحقيقها من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة.


وأضاف المحافظ، في بيان اليوم "السبت"، أن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية قام بتنفيذ 225 حملة لفحص عوادم السيارات بمركزي الزقازيق وبلبيس تم خلالها فحص عادم 16495 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وأسفر الفحص المفاجيء عن ضبط 2505 سيارات مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية الدكتور مجدي الحصري، أن الحملات تم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، وتم خلالها فحص عادم 5445 سيارة تعمل بالبنزين و11050 سيارة تعمل بالسولار، وأسفر الفحص عن تحرير 105 مخالفات لسيارات تعمل بالبنزين و2400 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار بإجمالي 2505 مخالفات.

في سياق آخر، أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، مشدداً على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

من جانبه قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية -في بيان - إنه تنفيذا لتلك التوجيهات، قامت إدارتا التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسامها بالإدارات الخارجية، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( 3 آلاف و593) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ (2073) رأس ماشية، بإجمالي 5666 رأسا، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية.

وأوضح أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية؛ بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية والمستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.
 

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