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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر تركيا| إيران أبلغت أمريكا مسبقا بعمليتها ضد إسرائيل.. وهذا رد واشنطن

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

كشف مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، أن طهران أبلغت أنقرة مسبقا بعمليتها المخطط لها ضد إسرائيل.

وقال المصدر التركي إن إيران أبلغت أمريكا عبر تركيا أن عمليتها رد فقط على هجوم السفارة ولن يتجاوز نطاقها ذلك.

وأضاف أن واشنطن أبلغت طهران عبر أنقرة أن عملياتها يجب أن تكون ضمن حدود معينة.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، ما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري إن هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحنا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر باقري أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن، مشيرًا إلى أن هجوم إيران أدى إلى  تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وأكد باقري أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصليتنا في سوريا وكان لا بد من الرد عليها.

وحذر باقري بقوله "إذا رد النظام الصهيوني فإن عمليتنا القادمة ستكون بالتأكيد أكبر بكثير حيث كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أن  "عمليتنا كانت محدودة وناجحة وضربنا المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتنا بسوريا".

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل  خلال الليل.

إسرائيل الطائرات المسيرة الغارة الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا القنصلية الإيرانية رئيس هيئة الأركان محمد باقري

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