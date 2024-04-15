جوجل تطلق نسخة مدفوعة من متصفحها كروم لأمان البيانات

أطلقت شركة جوجل Chrome Enterprise Premium وهي نسخة مدفوعة من متصفح كروم، صممتها جوجل خصيصًا للشركات التي تسعى إلى زيادة مستوى أمان البيانات.

وبحسب موقع Gizchina فإن متصفح “Google Chrome” جوجل كروم يحتل المرتبة الأولى باعتباره متصفح الويب الأكثر شعبية، كما يعطي الأولوية للأمان من التهديدات من خلال الميزات المضمنة.

وتعمل النسخة المدفوعة من جوجل كروم على رفع مستوى الأمان من خلال إمكانيات منع فقدان البيانات (DLP) المتقدمة، وهو الأمر الذي يمكّن الشركات من تحديد وتنفيذ السياسات التي تقيد تحميل البيانات الحساسة أو طباعتها.

كما تتميز بفحص متعمق للبرامج الضارة، مما يوفر درعًا أكثر شمولاً ضد البرامج الضارة. علاوة على ذلك، فهو يقيد الوظائف الإضافية غير المصرح بها، مما يقلل من ناقلات القرصنة المحتملة.

وتمنح النسخة المدفوعة من جوجل كروم المستخدمين تحكمًا دقيقًا في أذونات موقع الويب، مما يمكنهم من تقييد الوصول إلى البيانات الحساسة مثل الميكروفون أو الموقع.