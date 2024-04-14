وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزي 

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى جمصة المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

قام مكين بتفقد اقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية ، وجدول النوبتجيات وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ .

واستمع مكين للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.