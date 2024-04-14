تركيا: إيران أبلغتنا مسبقا بعمليتها المرتقبة ضد إسرائيل

قال مصدر دبلوماسي تركي لـ"رويترز"، اليوم الأحد، إن إيران أبلغت تركيا مسبقا بعمليتها المزمعة ضد إسرائيل، مضيفا أن الولايات المتحدة أبلغت إيران- عبر أنقرة- أن عمليتها يجب أن تكون “ضمن حدود معينة”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ لتوضيح أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا عقب الهجوم الإيراني بطائرات بدون طيار على إسرائيل الليلة الماضية.

وأفاد بيان وزارة الخارجية التركية أن هجوم إسرائيل على السفارة الإيرانية في دمشق والرد الإيراني عليه يظهران أن الأحداث يمكن أن تتحول بسرعة إلى حرب إقليمية.

وقال البيان:" ننقل رسائلنا بوضوح إلى المسؤولين الإيرانيين والدول الغربية التي لها نفوذ على إسرائيل وندعو إلى وقف التصعيد".

وتابع البيان: "سنواصل جهودنا لمنع حدوث عملية من شأنها أن تضر باستقرار منطقتنا وتتسبب في مزيد من الصراعات على المستوى العالمي".