بلاش شغل الشطارة.. شوبير يعلق علي أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة

علق الاعلامي أحمد شوبير علي الإنذار الذي تلقاه الاتحاد المصري لكرة القدم من محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب من أجل المطالبة بالشرط الجزائي في عقده.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: "ياجماعه بلاش شغل الشطاره ده مع ڤيتوريا في موضوع الشرط الجزائي الراجل له 3 شهور وتم الاتفاق علي كده يعني 600 الف يورو يتم سدادهم علي 3 شهور ياخدهم وكفي الله المؤمنين شر القتال بدل ما نلبس ف اكتر من 6 مليون يورو قيمة العقد بالكامل ".

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر ودع كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.