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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 127.. قائمة الممنوعات المحظور في استاد القاهرة خلال مباراة الأهلي والزمالك

صدى البلد

أعلنت هيئة استاد القاهرة عن قائمة الممنوعات التي تم حظر دخولها غدا في مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

وأكدت هيئة استاد القاهرة أن تلك  الممنوعات  تعرضك للمساءلة القانونية، وتتمثل قائمة الممنوعات في النقاط التالية:

- منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.

- منع الشماريخ والألعاب النارية.

- منع الليزر.

- مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات"؟

- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة؟
من المقرر حضور 20 آلاف متفرج في مباراة قمة الدوري المصري


ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء غدا الإثنين، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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