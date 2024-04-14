مجلس الأمن القومي الإيراني يحذر اسرائيل برد أقوى عشرات المرات

علق مجلس الأمن القومي الإيراني على الهجمات التي نفذتها طهران امس ضد اسرائيل مؤكدا أنه تم اتخاذ اجراء الرد العقابي المناسب.

وذكر المجلس الايراني في بيان اليوم الأحد “اتخذنا الحد الأدنى من الإجراءات العقابية وتجنبنا استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية”

وحذر مجلس الأمن الايراني إسرائيل إذا أرادت مواصلة عملياتها “الشريرة” فستتلقى ردا أقوى عشرات المرات، وفقا للغة البيان.

ووفقا لوسائل الاعلام الايرانية، فإن التكلفة العسكرية التقديرية لعمليات طهران الليلة الماضية بناءً على الأرقام المنشورة:

- 110 صاروخ باليستي: 30-50 مليون دولار.

- 45 صاروخ كروز: 4-7 ملايين دولار.

- 170 شاهد-136: 4-5 مليون دولار.

المجموع: 62-38 مليون دولار.

بينما أنفق الكيان الصهيوني 1.1 مليار دولار للدفاع عن إسرائيل.