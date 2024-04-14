برلماني: الوضع خطير في المنطقة وعلى الجميع الانصياع لتحذيرات مصر

حذر النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة، قائلا: "إسرائيل تقود المنطقة للدمار وصراع شامل يخرج بعيدا عن غزة".

أوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الهجوم الايراني على أسرائيل بالصواريخ والمسيرات، يؤكد على اتساع الحرب في قطاع غزة، وأنها قد لا تتوقف عند نطاق القطاع، مشيرا إلى أن مصر سبق وان حذرت من هذا الموقف والوصول للوضع الحالي عندما أكد الرئيس السيسي على مخاوف مصر من اتساع نطاق الحرب حال استمر العدوان الاسرائيلي على غزة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يتحرك مجلس الامن والمجتمع الدولي لتفويت الفرصة على الانفجار الكامل، منوها ببيان وزارة الخارجية المصرية، حيث اعتبرت أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية- الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

واختتم النائب احمد محسن، أن مصر ستواصل دورها وستستمر على تواصل مستمر، مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها، مشددا: الأمور خطرة وعلى الجميع الالتفات لتحذيرات مصر ورؤاها.