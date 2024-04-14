عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال يفجر مفاجأة عن شائعة إغلاق المجال الجوي لمصر

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة المصرية لم تغلق المجال الجوي لها كما يقول البعض، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار بغلق المجال الجوي على الإطلاق.

أوضح "أسامة كمال"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي للشرق والغرب، والرحلات التي تم تعليقها من قبل السلطات المصرية لم تكن بسبب الضربة الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي ولكن بسبب غلق المطارات التي كانت متوجهة لها هذه الرحلات.

ونوه أسامة كمال، بأن المطارات المصرية خلال الساعات الأخيرة رغم التوترات والهجمة الإيرانية لم تغلق واستمرت في العمل بشكل طبيعي، منوهًا بأن عدم غلق المجال الجوي لمصر يؤكد أن متخذ القرار والقائمين على اتخاذ القرار قرأوا حجم الضربة الإيرانية على إسرائيل جيدًا.

وأشار إلى أن الـ12 ساعة الماضية حدث بها الكثير من الأمور وكان هناك جنون هجمات سيبرانية حدث أمس، مشددًا على أنه كان هناك تعليق مهم لإعلامية كويتية بشأن الحدث، موضحًا أن الضربة الإيرانية تهدف لكسر تعنت نتنياهو ورسالة لإسرائيل بأنها لا شئ بدون أمريكا.

أسامة كمال إغلاق المجال الجوي الاحتلال الاسرائيلي الاعلامي اسامة كمال الضربة الأيرانية المطارات المصرية هجمات سيبرانية دولة الاحتلال الإسرائيلي غلق المجال الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

أسامة كمال : أمريكا تبيع للعالم فكرة حريق الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الزمالك ‏

إصابة بيده .. محمد منير يطهر في حفل زفاف إبنة شقيقه

بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات سجنا تنتظر هؤلاء بسبب إهمال كبار السن

دون تفعيل إنذار.. صاروخ إسرائيلي يعترض هدفا جويا في سماء إيلات

المخاوف موجودة.. متحدث الخارجية يكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجـ ـار قوي في إيلات دون إطلاق صفارات الإنذار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتنزل ولا لأ .. أعرف حالة سوق السيارات وأسعارها بعد العيد

كاجوال لافت.. منى زكي تستعرض جمالها | شاهد

جمبسوت جريء.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ