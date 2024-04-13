أسامة كمال : أمريكا تبيع للعالم فكرة حريق الشرق الأوسط

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه لا جديد في فلسطين، وهناك آلاف أكثر استشهدوا وعشرات الآلاف إصابات، وإسرائيل مازالت تقتل الجميع في فلسطين، هناك الكثير من الأمور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، فالأحداث العالمية سيئة.

وكشف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، عن أنه خلال شهر رمضان استيقظنا جميعًا على استهداف وقصف الجيش الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، ومنذ ذلك اليوم إيران تهدد والعالم كله في حالة من القلق، موضحًا أن التحذيرات الأمريكية من ضربة إيرانية لإسرائيل تقلق العالم، منوهًا بأنه وكأن العالم كان منتظر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يصرح بأنه يدعم إسرائيل.

وشدد بأنه منذ أمس وأمريكا تبيع للعالم كله فكرة حريق الشرق الأوسط، موضحًا أن كله متفق عليه وهناك مفاوضات لهذه الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وتابع أسامة كمال : "كله متفقًا عليه.. المفاوضات تجرى على أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل محدود ومحسوب ومسموح"، مشددًا على أن العالم يدرك السيناريو المؤذي لمنطقتنا ولا نعرف نهاية لهذه التمثيلية.

وأردف : "الموقف الفلسطيني والحرب كما هي عليه.. وعدد الشهداء وصل لـ33.686 شهيدًا"، موضحًا أن الأخبار التي كانت تنقل من قطاع غزة في شهر رمضان لا تتغير الا انها عبارة عن قتل واستشهاد وإصابة وقصف وتجويع وآلة القتل الإسرائيلية مستمرة.