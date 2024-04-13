عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال : أمريكا تبيع للعالم فكرة حريق الشرق الأوسط

اسامة كمال
اسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه لا جديد في فلسطين، وهناك آلاف أكثر استشهدوا وعشرات الآلاف إصابات، وإسرائيل مازالت تقتل الجميع في فلسطين، هناك الكثير من الأمور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، فالأحداث العالمية سيئة.

وكشف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، عن أنه خلال شهر رمضان استيقظنا جميعًا على استهداف وقصف الجيش الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، ومنذ ذلك اليوم إيران تهدد والعالم كله في حالة من القلق، موضحًا أن التحذيرات الأمريكية من ضربة إيرانية لإسرائيل تقلق العالم، منوهًا بأنه وكأن العالم كان منتظر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يصرح بأنه يدعم إسرائيل.

وشدد بأنه منذ أمس وأمريكا تبيع للعالم كله فكرة حريق الشرق الأوسط، موضحًا أن كله متفق عليه وهناك مفاوضات لهذه الحرب الإيرانية الإسرائيلية. 

 

وتابع أسامة كمال : "كله متفقًا عليه.. المفاوضات تجرى على أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل محدود ومحسوب ومسموح"، مشددًا على أن العالم يدرك السيناريو المؤذي لمنطقتنا ولا نعرف نهاية لهذه التمثيلية.

وأردف : "الموقف الفلسطيني والحرب كما هي عليه.. وعدد الشهداء وصل لـ33.686 شهيدًا"، موضحًا أن الأخبار التي كانت تنقل من قطاع غزة في شهر رمضان لا تتغير الا انها عبارة عن قتل واستشهاد وإصابة وقصف وتجويع وآلة القتل الإسرائيلية مستمرة.

أسامة كمال أمريكا الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

موجة حارة تضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

مصرية أم فلسطينية ؟ اعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر

ترشيحاتنا

تقارير صحفية إسرائيلية: ايران بدأت الهجوم

هجوم قوي.. إنطلاق 50 طائرة مسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل

الطيران الحربي الإسرائيلي يكثف طلعاته الجوية أمام هجوم إيراني واسع

قانون البنك المركزي ..السجن 10 سنوات عقوبة تجارة الدولار في السوق السوداء

ننشر حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس في مصر القديمة

بسبب هجمات إيران على إسرائيل .. إغلاق مطار بن جوريون 3 ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غير متوقعة .. شاهد آخر ظهور للراحلة شيرين سيف النصر

طعام مصري منتشر هذه الأيام غني بكل الفيتامينات المهمة.. اكتشفه

مسيرة الفنانة الراحلة .. معلومة مهمة أكدتها شيرين سيف النصر قبل وفاتها

بعد اكتساحها الشوارع.. أمريكا بصدد حظر السيارات الكهربائية| ما السبب؟

فيديو

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ