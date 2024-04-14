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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جريمة جديدة للاحتلال.. سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعا

صدى البلد

الوضعُ في قطاعِ غزة يبدو أكثرَ مأساوية .. فمَعَ استمرارِ العدوانِ الإسرائيلي يواجهُ سكانُ القطاعِ المُحَاصَر خطرَ الموتِ نتيجةَ المجاعةِ التي تَحْدُثُ لهم، حيث باتوا على بُعدِ خُطوةٍ واحدةٍ مِنْ خَطرِ الموتِ نتيجةَ النقصِ الحادِ في الغذاء.

مديرةُ الوكالةِ الأمريكيةِ للتنميةِ الدولية "سامانثا باور" قالت إن المجاعةَ تَحْدُثُ بالفعلِ في غزة، كما تَشهدُ مناطقُ شمالِ القطاع ظروفًا إنسانيةً شديدةَ الصعوبة جراءَ النقصِ الحادِ في المساعداتِ الغذائيةِ والإنسانيةِ التي لا تكفي السكان.. ما أدى إلى وفاةِ كثيرٍ مِنَ الفِلَسطينيين.

"باور" أوضحَتْ أيضا خلالَ جَلسةٍ للجنةِ الفرعيةِ للمخصصاتِ بمجلسِ الشيوخِ الأمريكي التي تُشْرِفُ على الإنفاقِ الدبلوماسيِ والمساعداتِ الخارجيةِ الأمريكية.. أن قطاعَ غزة يحتاجُ إلى إدخالِ ما يَزيدُ على خَمْسِمِئةِ شاحنةٍ مِنَ المساعداتِ يوميًّا لتلبيةِ الاحتياجاتِ الإنسانيةِ لسكانِ القطاعِ المحاصر.. إلا أن إسرائيلَ في واقعِ الأمرِ لا تَقومُ بذلك.

تصريحاتُ المسؤولةِ في إدارةِ الرئيسِ الأمريكي جو بايدن تتزامنُ مَعَ التحذيراتِ التي أطلقتها العشراتُ مِنَ المنظماتِ الأمميةِ والدَوليةِ التي تُحَذِّرُ من خطرِ المجاعةِ الحقيقيِ الذي يواجهُ سكانَ قطاعِ غزة نتيجةَ الحصارِ المفروضِ عليهم والتعنتِ الإسرائيليِ في إدخالِ المساعداتِ الإنسانيةِ والغذائيةِ والطبيةِ للفِلَسطينيين.

البيتُ الأبيضُ بِدَوْرِه لم يُعَلِّقْ على التصريحاتِ التي أطلقتها المسؤولةُ في إدارةِ بايدن إلا أن المتحدثةَ باسمِه "كارين جان بيير" أشارت إلى أن المجاعةَ باتت وشيكةً بالفعلِ في قطاعِ غزة.

ووَفْقًا للقانونِ الدولي، يقعُ على عاتقِ إسرائيل مسؤوليةُ ضمانِ حُصولِ السكانِ الخاضعين للاحتلال.. على الإمداداتِ الغذائيةِ والطبية، إلا إن إسرائيل تتعمدُ استخدامَ تجويعِ المدنيين وسيلةً مِنْ وسائلِ الحربِ مِن خلالِ حرمانِهم الأشياءَ التي لا غِنَى عنها لبقائِهم على قيدِ الحياة.

ما بينَ الجُوعِ ونيرانِ الحربِ التي لا تَرْحَم، تتجددُ مأساةُ سكانِ قطاعِ غزةَ يوميًّا في ظلِ عجزٍ دَوليٍ لوقفِ آلةِ الحربِ الإسرائيليةِ عن ارتكابِ مَجازرِها بحقِ الفِلَسطينيين مِنْ سُكانِ القطاعِ المُحَاصَر.

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