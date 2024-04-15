ماركوس باكيتا: كرة القدم في السعودية تطورت بشكل كبير

أكد ماركوس باكيتا المدير الفني الحالي لفريق شباب بلوزداد ان كرة القدم في السعودية تطورت بشكل كبير جدا ولديهم لاعبين اوروبين على أعلى مستوى .

وأضاف باكيتا في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة mbc : “ الدوري السعودي يسير في الاتجاه الصحيح ولديهم نجوم عالميين من جميع أنحاء العالم ”.

واوضح باكيتا " هذا في صالح الكرة السعودية والمنتخب من خلال احتكاك اللاعبين السعودين باللاعبين الاوروبين والاتحاد السعودي يفكر بشكل قوي في مصلحة المنتخب لانه سيكون له تأثير قوي خلال الفترة القادمة في جميع المنافسات ".