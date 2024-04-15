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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنبيه عاجل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن تجهيز التابلت قبل امتحانات الترم الثاني 2024 “الالكترونية”.

ونبهت المدارس الثانوية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة توصيل التابلت بالانترنت لوجود تحديثات مهمة قبل امتحانات الترم الثاني 2024 التي تعد امتحانات اخر العام الدراسي 2023/2024. 

وأوضحت المدارس الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أن تحديث التابلت عن طريق: 
يتم عن طريق الصغط على الاعدادات، ثم التحديثات، ليتم تنزيل التحديثات يدويا  بالضغط على تنزيل وتثبيت، ثم تحديث النوكس kneox mange، والضغط على reload divice command، ثم about ثم update للتحديث.

وأكدت المدارس الثانوية على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على ضرورة عمل التحديثات اللازمة، والانتهاء من كل تحديثات التابلت، والتأكد من وجود اخر نسخة من منصة سويفت اسيس 1.9.3 على تابلت الطلبة، واخر تحديث للنوكس مانج knox mange Agent 24.04(2.6.4.07). 

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

وكان قد حدد المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

 حيث تقرر أنه بالنسبة لمادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني سيراعى ما يلي:

  • تكون الورقة الإمتحانية لمادة التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي وسيلة لقياس مدى تقدم الطلاب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة لهذه المرحلة.
  • تكون الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة تتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  • تتدرج الأسئلة في الورقة الإمتحانية من السهل إلى الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
  • سيراعى جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).
    - الأرقام - الاحصائيات - التواريخ - المعلومة الاثرائية) ليست أهدافاً اختبارية بل يمكن الاستدلال بها.
  • الزمن المخصص للامتحان للصف الأول الثانوي ساعة ونصف ، والصف الثاني الثانوي ساعتين ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة.
  • يراعي في مواصفات التعليم العام وجود درجات أعمال السنة أما باقي الفئات منازل - مسجونين - نزلاء مستشفى 57357 ومن في حكمهم فلا يوجد أعمال سنة في الدرجة.
  • تتنوع الأسئلة ما بين اختيار من متعدد بنسبة 85% واسئلة مقاليه قصيره بنسبة 15%، ويراعي عدم إدراج موضوعات الإطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثانى.
الثانوي الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الترم الثاني 2024 المدارس الثانوية تحديث التابلت

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