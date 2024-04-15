تنبيه عاجل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن تجهيز التابلت قبل امتحانات الترم الثاني 2024 “الالكترونية”.

ونبهت المدارس الثانوية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة توصيل التابلت بالانترنت لوجود تحديثات مهمة قبل امتحانات الترم الثاني 2024 التي تعد امتحانات اخر العام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت المدارس الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أن تحديث التابلت عن طريق:

يتم عن طريق الصغط على الاعدادات، ثم التحديثات، ليتم تنزيل التحديثات يدويا بالضغط على تنزيل وتثبيت، ثم تحديث النوكس kneox mange، والضغط على reload divice command، ثم about ثم update للتحديث.

وأكدت المدارس الثانوية على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على ضرورة عمل التحديثات اللازمة، والانتهاء من كل تحديثات التابلت، والتأكد من وجود اخر نسخة من منصة سويفت اسيس 1.9.3 على تابلت الطلبة، واخر تحديث للنوكس مانج knox mange Agent 24.04(2.6.4.07).

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

وكان قد حدد المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

حيث تقرر أنه بالنسبة لمادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني سيراعى ما يلي: