مرور القاهرة: اليوم فتح مسطح نفق الملك الصالح

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن فتح مسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش اليوم ، بعد الإنتهاء من تنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة .

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق محطة مترو الملك الصالح.

الأمر الذى استلزم الغلق الكلى لمسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش ، بالإضافة إلى إستقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم (نفس الإتجاه) بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولاً لنفق الملك الصالح والإستبقاء على حركة المرور .

وتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 12,5 صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 10/4/2024 ولمدة 6 أيام ليلاً ونهاراً.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .