عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

امتحانات الترم الثاني 2024 تبدأ 8 مايو والحبس 7 سنوات عقوبة الغش

طلاب المدارس
طلاب المدارس

أصدرت مديريات التربية والتعليم قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة.

وقررت مديريات التربية والتعليم، إلزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع  المراحل التعليمية، والتي تتمثل فيما يلي : 

تعليمات قبل  امتحانات الترم الثاني 2024

 

  • الانتهاء من وضع خطة عقد امتحانات الترم الثاني 2024  لجميع المدارس .
  • الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس لعقد امتحانات الترم الثاني 2024  وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.
  • الانتهاء من توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات المسلمة  بشأن امتحانات الترم الثاني 2024
  • متابعة انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجداول امتحانات الترم الثاني 2024
  • متابعة انتهاء المدارس من تجميع اقرارات الانتهاء من مناهج الترم الثاني 2024 قبل  امتحانات الترم الثاني 2024  وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.
  • الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024  لجميع المدارس ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة خلافه وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.
  • الانتهاء من تكليفات تشكيل كنترولات امتحانات الترم الثاني 2024  واحضار نسخة من التشكيل للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.
  • تجميع اقرارات الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024  العملية لمادة العلوم والحاسب الآلي وغيرها من الامتحانات العملية والمهام الأدائية والمواد التي لا تضاف للمجموع واحضار إفادة بذلك للإدارة وافادة للمرحلة بالمديرية.
  • الانتهاء من تقييمات الترم الثاني 2024 العملية للأنشطة التربوية الاصفية واحضار افادة بذلك للإدارة .
  • متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدارس يوميا قبل وبعد كل امتحان من امتحانات الترم الثاني 2024  ومتابعة النظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة التباعد بين الطلاب واقصى عدد باللجنة 20 طالب من ذات الصف أو من صفين بمدارس .

 

وتستعد مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لإعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة للمواد الأساسية لجميع المراحل التعليمية قريباً بعد اعتماده رسمياً من محافظ الجيزة .

وقبل إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة ، وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة جدول امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

عقوبة الغش في الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

المدارس طلاب المدارس المراحل التعليمية الإدارات التعليمية وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بحد أقصى 56 مليون يورو لتطوير صوامع القمح

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

عدد ليس بالقليل.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

لحظة وصول أسرة سائق أوبر جلسة محاكمته في قضية حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لـ حزب الله في جنوب لبنان

قرار عاجل بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواصفاتها

المغرب يحبط محاولة هجرة 118 شخصاً بطريقة غير شرعية

امتحانات الترم الثاني 2024 تبدأ 8 مايو والحبس 7 سنوات عقوبة الغش

الصحة تكشف تفاصيل حمى غرب النيل وطرق انتقال المرض ومراحل الخطورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

ألوان جريئة.. ملابس ريم طارق تثير الجدل بخطبتها من مطرب مهرجانات

10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ