امتحانات الترم الثاني 2024 تبدأ 8 مايو والحبس 7 سنوات عقوبة الغش

أصدرت مديريات التربية والتعليم قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة.

وقررت مديريات التربية والتعليم، إلزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية، والتي تتمثل فيما يلي :

تعليمات قبل امتحانات الترم الثاني 2024

الانتهاء من وضع خطة عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس .

الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس لعقد امتحانات الترم الثاني 2024 وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

الانتهاء من توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات المسلمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

متابعة انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجداول امتحانات الترم الثاني 2024

متابعة انتهاء المدارس من تجميع اقرارات الانتهاء من مناهج الترم الثاني 2024 قبل امتحانات الترم الثاني 2024 وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة خلافه وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.

الانتهاء من تكليفات تشكيل كنترولات امتحانات الترم الثاني 2024 واحضار نسخة من التشكيل للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.

تجميع اقرارات الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024 العملية لمادة العلوم والحاسب الآلي وغيرها من الامتحانات العملية والمهام الأدائية والمواد التي لا تضاف للمجموع واحضار إفادة بذلك للإدارة وافادة للمرحلة بالمديرية.

الانتهاء من تقييمات الترم الثاني 2024 العملية للأنشطة التربوية الاصفية واحضار افادة بذلك للإدارة .

متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدارس يوميا قبل وبعد كل امتحان من امتحانات الترم الثاني 2024 ومتابعة النظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة التباعد بين الطلاب واقصى عدد باللجنة 20 طالب من ذات الصف أو من صفين بمدارس .

وتستعد مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة لإعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة للمواد الأساسية لجميع المراحل التعليمية قريباً بعد اعتماده رسمياً من محافظ الجيزة .

وقبل إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة الجيزة ، وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة جدول امتحانات الترم الثاني “للمهام الأدائية” للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

عقوبة الغش في الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.