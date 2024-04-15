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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شيطان الخلافات الزوجية.. القصة الكاملة لـ جريمة سيدة بشتيل مع زوجها

متهمة - ارشيفية
متهمة - ارشيفية

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة شروع ربة منزل بقتل زوجها عن طريق إصابته بطعنة آلة حادة في منطقة بشتيل بسبب خلافات أسرية بينهما.

سيدة تطعن زوجها في بشتيل بسبب الخلافات الزوجية

حيث قررت النيابة حبس الزوجة المتهمة بطعن زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بالزوج المصاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال شاب مصاب بـ طعنة في الجسد آثر ادعاء مشاجرة مع زوجته.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتبين أن الشاب مصاب بطعنة في منطقة البطن جراء مشاجرة بينه وبين زوجته في منطقة بشتيل.

وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب خلافات أسرية بينهم، قامت على أثرها بتسديد طعنة له.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين المصاب وزوجته داخل شقتهما بمنطقة بشتيل شمال الجيزة، وتطور الخلافات إلى مشاجرة قامت على أثرها الزوجة بتسديد طعنة لزوجها.

حيث قالت التحريات الأمنية التي أجرتها مباحث الجيزة أن الزوجة أحضرت آلة حادة من المبطخ ثم قامت بطعن زوجها في البطن وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه والأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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