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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأمين خدمات صحية متميزة في البحر الأحمر استعدادًا لإجازات الصيف

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت محافظة البحر الأحمر جهودًا مكثفة لتأمين وتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإجازات الصيف. 

وقام فريق متخصص بالمرور والتفتيش على عدد من المنشآت الصحية الرئيسية في المنطقة؛ وذلك تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبإدارة الدكتور محمد سمير حلمي، مدير الرقابة الداخلية والمتابعة.

وتمثلت جهود الفريق في متابعة سير العمل في جميع الأقسام، بما في ذلك مراجعة الدفاتر وأرصدة الأدوية، وضمان تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، بالإضافة إلى تفقد حالة السكن والمخازن لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي على استمرارية المتابعة والإشراف الدقيق على مدار الساعة، من قبل فرق الاشراف والمتابعة بالمديرية، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لمواطني المحافظة، وتحقيق معايير الجودة والسلامة في الرعاية الصحية.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور إسماعيل العربي على حرص وزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة، والتي تأتي ضمن رؤية المملكة لتحقيق الصحة والرفاهية لجميع مواطنيها.

 

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