طالب أجنبي يقت.ل عاطلا سرق هاتفه المحمول بالمرج

شهدت منطقة المرج جريمة قتل بعدما تعدي طالب أجنبي علي عاطل بالضرب ما أدى إلى وفاته، بعد سرقة هاتفه المحمول ، وتم ضبط المتهم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم .

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة تبين انه طالب يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، مصاب بجروح متفرقة ، تم ضبطه .

وقرر أمام رجال الأمن بقيامه بعرض هاتف محمول للبيع عبر تطبيق إلكترونى وقيام المتوفى بالتواصل معه لرغبته فى شرائه فقاما بالتوجه لأحد محلات بيع الهواتف المحمولة لتقييم الهاتف، وعقب ذلك طلب منه المتوفى التوجه للمنطقة محل البلاغ لتحويل المبلغ المالى، إلا أنه عقب وصولهما قام المتوفى بخطف الهاتف المحمول والعدو داخل قطعة أرض فضاء فقام المتهم باللحاق به والتعدى عليه مما أدى لوفاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.