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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر يواصل التفتيش والرقابة على المستشفيات الخاصة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريقا من إدارة العلاج الحر أجرى جولة تفقدية، صباح اليوم الاثنين، على 15 مستشفى خاص؛ لمتابعة أقسام الطوارئ، والاستقبال، والرعايات المركزة، والحضانات.

وأوضح العربي، ضرورة رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والتشديد على توافر الأطقم الطبية، وانتظام العمل بأقسام الطوارئ على مدار الساعة، مع ضرورة اتباع التعليمات الخاصة لمكافحة العدوى، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي، مؤكدا ضرورة تعميم بروتوكولات التعريف للأمراض المعدية وكيفية التبليغ بها والتعامل معها، والتنبيه على تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق للمواطنين، مع توافر المستلزمات الطبية وانتظام سير العمل داخل أقسام الطوارئ.

وشدد العربي على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 وقرار وزير الصحة والسكان رقم 445 لسنة 2014 بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية 137 بحالات الحوادث.

يأتي ذلك في إطار تأمين حياة الأفراد وضمان سلامة المواطنين من خلال التعامل مع الحوادث التي قد تحدث في أي لحظة.

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