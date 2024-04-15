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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة علاقات أسرية توضح طرق التربية الصحيحة للطفل|فيديو

صدى البلد

تحدثت الدكتورة وسام منير خبيرة الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأسرية، عن الطريقة الصحيحة لتربية الطفل، لافتةً إلى أنه من طرق التربية :هي التربية الصارمة والحازمة والتربية المتساهلة والتربية المثالية.


وأضافت وسام منير خلال لقائها مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التربية الصارمة أو الحازمة هي التي يكون بها ضوابط محددة يجب الالتزام بها داخل المنزل لعدم الخروج عن الإطار القانوني وكسر القواعد دون أي استثناءات، لافتةً إلى أن هذه الطريقة تنشء طفل ملتزم بالقوانين ويحترم المسئولية جيدًا.

وتابعت: أن التربية الصارمة قد تأتي بنتائج سلبية مع بعض الأطفال وتتسبب في  نشأ طفل غير قادر على التعاون والمشاركة المجتمعية مع الآخرين، وتجعله غير قادر على اتخاذ قرار بمفرده، نتيجة غياب لغة الحوار.

الطفل طرق التربية التربية الصارمة التربية المتساهلة التربية المثالية

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