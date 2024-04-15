خبيرة: التربية المثالية يضع قواعدها الأم والأب للطفل داخل البيت |فيديو

تحدثت الدكتورة وسام منير خبيرة الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأسرية، عن الطريقة الصحيحة لتربية الطفل،لافتة إلى أن هناك عدة طرق للتربية ،منها: التربية الصارمة والحازمة والتربية المتساهلة والتربية المثالية.



وأضافت وسام منير خلال لقائها مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التربية المتساهلة، وهي التي تكون متساهلة نوعًا ما مع الطفل من خلال الحصول على كل ما يريده، ويكون هناك مشاركة وتعاون وحوار بين الطفل والوالدين، بينما تأتي سلبية هذه التربية في إخراج طفل لا يحترم القوانين وغير ملتزم وطفل فوضوي بشكل كبير.

أساليب التربية الحديثة قائمة على احترام شخصية الطفل

وتابعت:أن هي التربية المثالية،هي التي يضع بها الأم والأب قواعد محددة داخل البيت، ويكون هناك نوع من التفاوض والمشاورة مع الطفل.

وأشارت الدكتورة وسام منير، إلى أن أساليب التربية الحديثة قائمة على احترام شخصية الطفل، واحترام استقلالية الطفل، وقائمة أيضًا على الحوار بينه وبين الأب والأم، وأن الطفل شخصية مكتملة نفسيا وعقليا ولكنها قليلة التجارب الحياتية.