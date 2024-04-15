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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دليل إرشادي عن مرض حمى غرب النيل.. فترة الحضانة ومسببات الفيروس وعلاجه

دليل إرشادي عن مرض
دليل إرشادي عن مرض حمى غرب النيل

نشرت وزارة الصحة والسكان ، دليلاً استرشادياً عن فيروس حمى غرب النيل ، أعراض الفيروس ، وطرق انتقاله وعوامل الوقاية منه . 

مسبب المرض

مسبب المرض

فيروس حمى غرب النيل  هو من مجموعة الفيروسات المصفرة "Flaviviridae". توجد سلالتان (lineages Genetic (من الفيروس وهما:
- السلالة :7 توجد في أمريكا الشمالية، أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا.
- السلالة :2 توجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومدغشقر.
 

الصحة تكشف تفاصيل حمى غرب النيل وطرق انتقال المرض ومراحل الخطورة

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طريقة انتقال العدوى بـ حمى غرب النيل

  • لدغ البعوض الحامل للعدوى حيث تنتقل من خاللها العدوى للحيوانات  والإنسان .
  • قد ينتقل الفيروس أيضاً من خالل مخالطة حيوانات أخرى حاملة له أو مخالطة دمها أو
    أنسجتها.
  • نادراً ما تنتقل العدوى من خالل:
  • التعرض في بيئة المعمل
  • نقل الدم وزراعة الأعضاء
  • من الألم إلى الطفل أثناء الحمل أو الوالدة أو الرضاعة
  • لم يوثق  حتى الآن، انتقال فيروس غرب النيل بين البشر عن طريق مخالطة الحالات المصابة، كما لم يُبلغ عن انتقاله إلى الفريق الصحي عند اتخاذ الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.
دليل إرشادي عن مرض حمى غرب النيل

فترة الحضانة . 

 عادةً من 3 إلي 14 يوماً 

فترة العدوى 

 تنتقل العدوى مباشرة من شخص لآخر، ويحتمل أن ينقل البعوض الفيروس طوال حياته.

 الأعراض والعلامات 

 في حوالي 80 %  من الحالات المصابة بعدوى فيروس حمى غرب النيل  لا تظهر أي أعراض . "Asymptomatic"  تظهر أعراض خفيفة إلى متوسطة في حوالي %28 من الحالات المصابة )مرض حمى غرب النيل الذي ال يتضمن الجهاز العصبي "Disease Neuroinvasive-Non ) "وتتضمن هذه الأعراض

 -  حمى مع أعراض أخرى مثل الصداع، آلام الجسم، آلم المفاصل، القيء، الإسهال، أو الطفح الجلدي، ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالحمى الناجمة عن فيروس غرب النيل تما ًما، لكن التعب والضعف قد يستمران لأسابيع أو أشهر.

 يتطور المرض إلى الصورة الخطيرة التي يصاحبها إصابة الجهاز العصبي “Disease Neuroinvasive ”في شخص واحد من أصل 798 ممن يحملون فيروس غرب النيل. 

- تشمل أعراض المرض الشديد: الحمى، الصداع، تصلب الرقبة، الغيبوبة، التشنجات، ضعف العضلات، فقدان الرؤية، التنميل/ الخدر، الشلل. - يمكن أن يحدث مرض شديد لدى الأشخاص في أي عمر، ولكن الأشخاص الذين تزيد  أعمارهم عن 60 عاماً  يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد اذا اصيبوا بالعدوي « 1 من كل 50 شخص »  كذلك الاشخاص الذين لديهم عوامل خطورة مثل المصابين بالسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء، هم  أكثر عرضة للخطر. 

يستغرق التعافي من المرض الشديد عدة أسابيع أو أشهر، وقد تكون بعض التأثيرات على الجهاز العصبي المركزي دائمة. - تحدث الوفاة في حوالي 7 من كل 78 أشخاص يصابون بمرض شديد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

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