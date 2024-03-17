حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

كشفت الفنانة صفاء سلطان عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة ودخلت على اثرها المستشفى.

وقالت صفاء سلطان فى برنامج et بالعربى : "كنت أصور بعض المشاهد في المستشفى، وتعرضت لأزمة صحية وأنقذوا حياتي واسعفوني، واكتشفت أنني مصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت صفاء سلطان : الله يعين كل شخص مصاب بهذا المرض، ألمه عظيم الله يشفي كل الناس، يتسبب في تجلطات في البطن وأحيانا قد يخسر الإنسان جهاز من جسمه بسبب هذا المرض، أنا أخذ له دواء لتبتعد فترة النوبات وعندما خرجت من المستشفى شعرت أني الله كتب لي عمرا جديدا حتى أرى حب الناس لي وشعرت أن بسبب دعواتهم كتب الله عمرا جديدا لألتقي بعائلتي.

صفاء سلطان

وكشفت صفاء سلطان عن رد فعل ابنتها بعد معرفتها بمرضها وقالت: "عندما مرضت كنا في المساء بعد تصوير آخر مشهد ولم أتمكن من إخبار أسرتي وابنتي كانت في حالة انهيار وتواصلت معها بفيديو وأنا في العناية المركزة حتى أؤكد لها أنني بخير".