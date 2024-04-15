نجم الأهلي السابق: عبدالله السعيد سيصنع الفارق في غياب مروان عطية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءا من تصريحات أمير عبد الحميد نجم الأهلي السابق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب احمد حسن:"أمير عبد الحميد في تصريحات إذاعية : السعيد سيصنع الفارق مع الزمالك فى غياب مروان عطية".





موعد مباراة الاهلي والزمالك

يتواجه قطبا الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمةوالتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقهااستديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، كما تقدم «المصري اليوم» تغطية نصية مباشرة لأحداث المباراةفور إنطلاق صافرة البداية.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.