رئيس البرلمان العربي يعزي سلطنة عمان في ضحايا الأمطار والسيول

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وبرلمان وشعب سلطنة عُمان في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت ولاية المضيبي يوم أمس، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وفقدان آخرين، من بينهم عدد من الطلاب.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان التام مع سلطنة عُمان في هذا المصاب الأليم، مؤكدا قدرة السلطنة على تجاوز هذه المحنة بكل اقتدار بفضل ما تملكه من مؤهلات وكفاءات، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

