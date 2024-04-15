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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة سامح حسين ومحمد ثروت.. تفاصيل فيلم اتنين في واحد وصوره الأولى

فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد

بدأ فريق عمل فيلم اتنين في واحد تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها، وهو العمل الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين. 

قال المنتج إسحاق إبراهيم الفيلم يحمل عدد من المفاجئات ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية وأتمنى أن ينال اعجاب الجمهور خلال عرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة .

 

أحداث فيلم اتنين في واحد

تدور أحداث فيلم اتنين في واحد في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال.

 

أبطال فيلم اتنين في واحد

فيلم اتنين في واحد، بطولة: سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، اشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور، وإنتاج إسحاق إبراهيم، وننشر الصور الأولى من العمل الذى يواصل أبطاله تصويره خلال الأيام المقبلة. 

فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
فيلم اتنين في واحد
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