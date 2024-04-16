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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الهجمات الإيرانية..

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024

صدى البلد

تذبذب سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الماضية بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة تتراوح قيمتها بين 10 و 15 قرشا.

 

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع بارتفاع 10 قروش بحسب آخر إغلاق .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  العربي الإفريقي نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصر، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، الأهلي) نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، أبوظبي التجاري، ، إس بي سي HSBC، الأهلي المتحد، ميد بنك، كريدي اجريكول، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد) نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم 

يقدّم  البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.75 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

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