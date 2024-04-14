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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

شهد سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الماضية، حالة من التذبذب بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة تتراوح قيمتها بين 10 و 15 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  14 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع بارتفاع 10 قروش بحسب آخر إغلاق .

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قطر الوطني نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك  العربي الإفريقي نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصر، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، الأهلي) نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، أبوظبي التجاري، ، إس بي سي HSBC، الأهلي المتحد، ميد بنك، كريدي اجريكول، التجاري الدولي CIB،، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد) نحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

يقدّم  البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.75 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

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تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري


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