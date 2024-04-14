سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 14-4-2024

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 14- 4-2024.

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي منذ اغلاق التعاملات في البنوك اعتبارا من الثلاثاء الماضي وحتي آخر يوم في إجازة القطاع المصرفي المحددة اليوم ،بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في بنوك " " ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد،قناة السويس،HSBC،الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،البركة، المصري التنمية الصادراتEB،المصرف العربي الدولي AIB،العقاري المصري العربي".

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الأهلي المصري، مصر، التنمية الصناعية".

سعر الدولار في البنوك الخاصة

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك سايب.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

رصيد القروض

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة القروض المقدمة لعملاء الجهاز المصرفي من الحكومة بلغت 2.3 تريليون جنيه خلال أكتوبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة مقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ 1.224 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.21 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

وبلغت القروض بالعملة المحلية للحكومة نحو 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.006 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 986.5 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت أرصدة القروض لعملاء البنوك من غير الحكومة نح 2.84 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.76 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة القروض بالعملة المحلية حوالي 2.4 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.34 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 2.31 تريليون جنيه في أغسطس من نفس السنة.

وتضمنت تلك القروض، المقدمة لقطاع الزراعة والتي سجلت 52.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 51.9 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 51.93 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت ارصدة قروض قطاع الصناعة نحو 574.134 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 572.023 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 565.13 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت أرصدة القروض لقطاع التجارة نحو 242.03 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 339.723 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقارنة بـ237.71 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة قروض قطاع الخدمات نحو 623.642 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 609.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 599.64 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وتضمن قروض القطاعات الأخري سواء الأفراد الطبعيين و العائلي نحو 890.2 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 872.011 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ852.503 مليار جنيه في أغسطس السابق.

إجازة عيد الفطر

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الثلاثاء الماضي ولمدة 5ايام بمناسبة احتفالات عيد الفطر.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم أنه من المقرر عودة العاملين في الجهاز المصرفي صباح الاثنين من الأسبوع التالي له.

وتتضمن فترة الاجازة وفقا لتقرير البنك المركزي من 9 ابريل حتي 14 من نفس الشهر .

وكشفت مصادر مطلعة لصدي البلد عن تعهد البنوك باتاحة أوراق النقد الجديد داخل ماكينات الصراف الالي ATM علي مستوي فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية لتلبية طلبات المواطنين والعملاء في فترات العيد .

وتعتزم البنوك تشكيل غرف عمليات مستقلة بكل بنك لمتابعة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور خلال فترات الأعياد والتي تتزامن مع عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن ابريل الجاري .