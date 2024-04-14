عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 14-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 14- 4-2024.

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي منذ اغلاق التعاملات في البنوك اعتبارا من الثلاثاء الماضي وحتي آخر يوم في إجازة القطاع المصرفي المحددة اليوم ،بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في بنوك "  " ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد،قناة السويس،HSBC،الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،البركة، المصري التنمية الصادراتEB،المصرف العربي الدولي AIB،العقاري المصري العربي".

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الأهلي المصري، مصر، التنمية الصناعية".

سعر الدولار في البنوك الخاصة

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، قطر الوطني الأهلي QNB".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك سايب.

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

رصيد القروض

قال البنك المركزي المصري إن أرصدة القروض المقدمة لعملاء الجهاز المصرفي من الحكومة بلغت 2.3 تريليون جنيه خلال أكتوبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس السنة مقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ 1.224 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.21 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

وبلغت القروض بالعملة المحلية للحكومة نحو 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.006 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 986.5 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت أرصدة القروض لعملاء البنوك من غير الحكومة نح 2.84 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 2.76 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة القروض بالعملة المحلية حوالي 2.4 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.34 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 2.31 تريليون جنيه في أغسطس من نفس السنة.

وتضمنت تلك القروض، المقدمة لقطاع الزراعة والتي سجلت 52.6 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 51.9 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 51.93 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت ارصدة قروض قطاع الصناعة نحو 574.134 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 572.023 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 565.13 مليار جنيه في أغسطس 2023.

ووصلت أرصدة القروض لقطاع التجارة نحو 242.03 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 339.723 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقارنة بـ237.71 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت أرصدة قروض قطاع الخدمات نحو 623.642 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 609.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ 599.64 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وتضمن قروض القطاعات الأخري سواء الأفراد الطبعيين و العائلي نحو 890.2 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 872.011 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بـ852.503 مليار جنيه في أغسطس السابق.

إجازة عيد الفطر

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الثلاثاء الماضي ولمدة 5ايام بمناسبة احتفالات عيد الفطر.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم أنه من المقرر عودة العاملين في الجهاز المصرفي صباح الاثنين من الأسبوع التالي له.

وتتضمن فترة الاجازة وفقا لتقرير البنك المركزي من 9 ابريل حتي 14 من نفس الشهر .

وكشفت مصادر مطلعة لصدي البلد عن تعهد البنوك باتاحة أوراق النقد الجديد داخل ماكينات الصراف الالي ATM علي مستوي فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية لتلبية طلبات المواطنين والعملاء في فترات العيد .

وتعتزم البنوك تشكيل غرف عمليات مستقلة بكل بنك لمتابعة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور خلال فترات الأعياد والتي تتزامن مع عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن ابريل الجاري .

 

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

موضوعات متعلقة

هل يصل 41 خلال أيام؟|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن قبل العيد

ترشيحاتنا

الكابينت الإسرائيلي يمنح مجلس الحرب صلاحية اتخاذ قرار الرد على إيران

حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء توضح

بطلب إسرائيل.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث الهجمات الإيرانية

مشادات واتهامات متبادلة على الهواء سبب مباراة القمة.. فيديو

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 14-4-2024

استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.. بعد غد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

بنطلون لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بسبب لعبة موبايل.. سائق يتغلب على منافسيه في سباق سيارات ناسكار

هل يلحق بمباريات بوركينا وغينيا؟.. اتحاد الكرة يتابع تطورات إصابة تريزيجيه

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ