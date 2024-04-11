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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في آخر تحدث على مواقع البنوك الرسمية، بعد أن شهد هبوطا وصعودا طفيفا مؤخرا بعد الاحتياطيات الأجنبية في مصر التي وصلت إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له.

وتراجع سعر الدولار في البنوك في البنك الأهلي المصري بعدما تراجع لنحو قريب من 47 جنيها، ولكن يظل متراجعا من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه..

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وتوقفت السوق السوداء للأخضر بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع الشهر الماضي ، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.52 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.53 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.53 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.5 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.6 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يهتم الثير بمعرفة  سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023.

41 جنيها 

في سياق متصل، توقع الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ ليسجل نحو 41 جنيها، موضحا أن تحرير سعر الصرف جاء مع توافر مصادر دولارية كافية لتلبية الطلب ، بما ساهم في اختفاء السوق الموازية بشكل كبير، وانتقلت إلى السوق المصري.

وكشف مجموعة من خبراء الاقتصاد أن الطلب على الدولار خلال شهر رمضان وما قبل العيد في تزايد بسبب التركيز بشكل كبير على توفير السلع الغذائية للمواطنين ومن ناحية اخري الإقبال على الشراء من جانب المواطنين وكذلك موسم السفر والعمرة، وبعد العيد تصبح الأوضاع أكثر هدوءا واستقرارًا في الطلب، مما يؤدي لتراجع سعر صرف الدولار.

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