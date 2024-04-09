عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

صدى البلد

استقر سعر الدولار في البنوك بعد تحركه بشكل طفيف بقيمة تتراوح ما بين 10 لـ 15 قرش في مستهل هذا الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إس بي سي HSBC،الإمارات دبي الوطني،  قطر الوطني QNB، الأهلي المتحد، ميد بنك)نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية  نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك  العربي الإفريقي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدي اجريكول، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد، ) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري  

يقدّم  البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.60 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.

40 مليار دولار احتياطيات نقدية 

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

 

أبوظبي التجاري أبوظبي الإسلامي أبوظبي التجاري الدولي البنوك العاملة في مصر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري التجاري الدولي CIB

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

إبراهيم فايق يترك العمل في أون تايم سبورتس.. إلى أين؟

ترشيحاتنا

الشرطة في كل مكان .. استعدادات أمنية كبيرة لتأمين احتفالات العيد| فيديو

نيسان صني 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر في مصر.. اعرف وصلت كام؟

أخبار التوك شو|انخفاض الدولار.. حقيقة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.. وتحذير عاجل بشأن طقس أول أيام العيد

عودة 150 ألف نازح.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقترح التسوية الأمريكي لحماس

صياد ينقذ فتاة قفزت في النيل من أعلى كوبري عباس بالجيزة

ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

وفاء عامر تقيم حفلا دينيا فى منزلها وتحييه فرقة الجازولية

نشرة المرأة والصحة|تحذير عاجل من وضع الكركديه على البشرة..كيف تتجنب التعب في العيد؟

تحذير عاجل من وضع الكركدية على البشرة.. بعد انتشاره على السوشيال ميديا

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ