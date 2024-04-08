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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هل يصل 41 خلال أيام؟|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن قبل العيد

الدولار
الدولار

يهتم الكثير يوميا بمعرفة  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، والذي يشهد هبوطا وصعودا طفيفا مؤخرا بعد الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له.

وتحرك سعر الدولار مجددا في البنوك في البنك الأهلي المصري بعدما تراجع لنحو قريب من 47 جنيها، ولكن يظل متراجعا من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه..

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.46  جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وتوقفت السوق السوداء للأخضر بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع الشهر الماضي ، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.48 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.5  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.6  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.46   جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.56   جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.5   جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.6   جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير عبر جوجل يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023.

41 جنيها 

في سياق متصل، توقع الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ ليسجل نحو 41 جنيها، موضحا أن تحرير سعر الصرف جاء مع توافر مصادر دولارية كافية لتلبية الطلب ، بما ساهم في اختفاء السوق الموازية بشكل كبير، وانتقلت إلى السوق المصري.

وقال إن الفترة الماضية شهدت مضاربات وتسعير مبالغ فيه للدولار، والسعر الحالي أعلى من المستوى الذي عليه، والفترة القادمة سينخفض بشكل أكبر في ظل ضخ سيولة دفعة الثانية من رأس الحكمة، مضيفا: “لو استمرت الأمور بهذا الشكل الحالي، فسيصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لـ 41 جنيه.

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