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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-4-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك بشكل طفيف على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت  6 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  السبت في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنوك ( المصرف العربي الدولي، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إتش إس بي سي HSBC، أبوظبي التجاري) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنوك ( العربي الإفريقي، قناة السويس) نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنوك (كريدي اجريكول، البنك الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني) نحو 47.42 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

 بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.31 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنوك ( فيصل الإسلامي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي) نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنوك ( المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد، الأهلي المتحد،  التنمية الصناعية) نحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك ميد بنك نحو 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.45 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.

 

 


 

الدولار سعر الدولار الرسمي التجاري الدولي CIB بنك مصر البنك الاهلي

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