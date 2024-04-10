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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مضاعفة الكميات المطروحة من «الفكة»، لتصبح ٥٠ مليون جنيه بدلًا من ٢٥ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسواق؛ بما يضمن تسهيل حركة البيع والشراء وتجنبًا لأى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

أضاف الوزير، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تواكب مسيرة «الرقمنة» فى الجمهورية الجديدة، وتعمل بآليات تكنولوجية حديثة توفر الوقت والجهد، وقد تمكنت فى غضون سنوات قليلة من مضاعفة الطاقة الإنتاجية؛ على نحو ساعدنا فى طرح كميات إضافية من «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.

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قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز عام ونصف العام.

أضاف أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».

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