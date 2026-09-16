محافظ الغربية يجتمع مع شركة الكهرباء لمتابعة انتظام الخدمة وتيسير الإجراءات للمواطنين

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع قيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لمتابعة انتظام واستقرار التغذية الكهربائية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على إجراءات التعامل مع الشكاوى وطلبات توصيل الخدمة ، بما يضمن سرعة الاستجابة وتيسير الإجراءات، جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة المهندس خالد مسعود غمرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس احمد فايد رئيس قطاع توزيع كهرباء الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة وشركة الكهرباء، مع تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكات ومكونات الإنارة العامة، وسرعة التعامل مع الأعطال، ومواصلة حملات ضبط التوصيلات غير القانونية ومواجهة سرقات التيار، والتوسع في إجراءات ترشيد الاستهلاك بما يحقق كفاءة استخدام الطاقة ويحافظ على استقرار الخدمة، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتذليل أي معوقات أمام حصولهم على خدمات الكهرباء، مؤكدًا أن التيسير على المواطن وتحسين مستوى الخدمة يأتيان في مقدمة الأولويات.،