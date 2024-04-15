السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 50 ألف طن سكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).



فترة الوصول من 1- 15 يونيو

و/أو من 15 – 30 يونيو

و/أو من 1 - 15 يوليو 2024

وذلك بالسداد : At Sight



تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.



باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.