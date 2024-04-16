بنسبة 0.6%.. ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من 2024

ارتفعت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول 2024 بـ 0.6% مع صعود أسعار عقارات القطاع السكني بـ 1.2% وتراجع أسعار العقارات التجارية بـ 0.5% والزراعية بـ 0.1%.

العقارات السكنية

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2% متأثرةً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بـ 1.2%، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام للعقارات.

وشهدت أسعار الشقق ارتفاعاً بـ 0.8%، مقابل هبوط في أسعار العمائر السكنية بـ 0.2%، والفلل بـ 2.3%، والبيوت بنسبة 1.6%.

مؤشرات التضخم في مارس

وسجل التضخم السنوي في السعودية تباطؤاً خلال مارس من العام 2024 إلى 1.6%، مقارنة بـ 1.8% المسجلة في فبراير، ليعود لمستويات بداية العام.

وعزا تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية نسبة التضخم المسجلة إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 8.8%، وارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بـ 0.9%.