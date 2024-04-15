أستراليا.. اعتقال صبي متهم في حادث طعن داخل كنيسة بـ سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين، عن اعتقال صبي يبلغ من العمر 15 عامًا بتهمة طعن أسقف ورجل دين ثانٍ في كنيسة سيدني في اليوم السابق خلال خطبة تم بثها على الهواء مباشرة.

وأضافت الشرطة الأسترالية أن اثنين على الأقل من ضباط الشرطة نُقلا إلى المستشفى ولحقت أضرار بمركبات خلال الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت حادث الطعن، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال أندرو هولاند، وهو ضابط كبير في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، إن الضباط أصيبوا عندما رشقهم أشخاص بـ "زجاجات وحجارة وأشياء أخرى"، وأصيب كاهن الرعية، لكن حياته لم تكن في خطر، وكذلك ثلاثة أشخاص آخرون.