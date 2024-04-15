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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

3 مصريين في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب الطفل لعام 2024

صدى البلد

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بالشارقة، القائمة القصيرة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل فى دورتها الحادية عشرة لعام 2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين نهاية الشهر الحالى.

وتضمنت القائمة القصيرة لفئة الطفولة المبكرة: كتاب ألطف الأماكن لهنادا طه من الإمارات، وكتاب الشبح الأبيض اللطيف لنادين كريت من الأردن، وكتاب ماذا لو؟ لمريم عصام من مصر.

وتضمنت القائمة القصيرة لفئة الطفولة المتوسطة: كتاب يوميات عز لعلا كحالة من مصر، وكتاب لبنى والمربع السحري لهديل مقدادي من الأردن، وكتاب خطوات لعبادة تقلا من الإمارات.

وتضمنت القائمة القصيرة لفئة اليافعين: كتاب محرك الدمي هدى الشوا من فلسطين، وبيت الياسمين لأميمة عز الدين من مصر، وكتاب فريدة لأحمد العباسي من لبنان.

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وتأسس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عام 2013 في الشارقة، ويضم في عضويته 100 دار نشر من مختلف الدول العربية، ويسعى عبر برامجه وأنشطته المختلفة وأبرزها جائزة الملتقى إلى تطوير مهنة نشر كتب الأطفال، وتوسيع مجالات التعاون والعمل المشترك بين الناشرين العرب العاملين في صناعة كتاب الطفل، تسعى الجائزة إلى التعريف بتجارب أعضاء الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال وإبراز دورهم في إثراء مكتبة الطفل في العالم العربي بالكتب التي تحفز على المطالعة وتشجع على القراءة وتهتم بقضايا الطفولة وتسهم في الارتقاء بالإنتاج الإبداعي لدور النشر الحاصلة على عضوية الملتقى.

ويشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم عضوا في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، وأن تكون الكتب المقدمة للتنافس على فئات الجائزة حديثة، بحيث لا تتجاوز سنوات إصدارها الأعوام 2022 ـ 2023 - 2024، وألا يكون الناشر قد فاز بجائزة الملتقى للعام 2023، وأن يكون الكتاب المرشح ورقيا وباللغة العربية وليس مترجما إليها، وللاطلاع على المزيد من شروط وتفاصيل الترشيح يمكن زيارة موقع الملتقى.

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