عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاشات عملاقة داخل مقر نادي الزمالك لمشاهدة لقاء القمة 127

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب علي توفير شاشات عرض عملاقة لأعضاء النادي لمشاهدة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك .

 

ويشهد مقر النادي حضور آلاف من أعضاء الجمعية العمومية لتشجيع الفريق الاول لكرة القدم في مباراة القمة .

 

ويحرص دائما مجلس الإدارة علي توفير كافة سبل الراحة للأعضاء.


وقامت إدارة النشاط الاجتماعي برئاسة الدكتور يحيي حسن مدير النشاط علي توفير عدد من الأماكن المخصصة لمشاهدة مباراة القمة .


ويشهد ستاد القاهرة حضور الآلاف من عشاق القلعة البيضاء لمؤازرة فريقها لتحقيق الفوز بلقاء القمة 127 .

 


 

Screenshot_2024-04-15-20-07-21-10
Screenshot_2024-04-15-20-07-21-10
Screenshot_2024-04-15-20-05-26-05
Screenshot_2024-04-15-20-05-26-05
Screenshot_2024-04-15-20-05-18-88
Screenshot_2024-04-15-20-05-18-88
Screenshot_2024-04-15-20-05-12-98
Screenshot_2024-04-15-20-05-12-98
Screenshot_2024-04-15-20-05-07-39
Screenshot_2024-04-15-20-05-07-39
Screenshot_2024-04-15-20-05-03-16
Screenshot_2024-04-15-20-05-03-16
Screenshot_2024-04-15-20-04-58-74
Screenshot_2024-04-15-20-04-58-74
Screenshot_2024-04-15-20-04-53-29
Screenshot_2024-04-15-20-04-53-29
Screenshot_2024-04-15-20-04-40-59
Screenshot_2024-04-15-20-04-40-59
Screenshot_2024-04-15-20-04-36-43
Screenshot_2024-04-15-20-04-36-43
Screenshot_2024-04-15-20-04-32-21
Screenshot_2024-04-15-20-04-32-21
Screenshot_2024-04-15-20-04-28-71
Screenshot_2024-04-15-20-04-28-71
Screenshot_2024-04-15-20-04-25-65
Screenshot_2024-04-15-20-04-25-65
Screenshot_2024-04-15-20-04-17-57
Screenshot_2024-04-15-20-04-17-57
Screenshot_2024-04-15-20-04-06-00
Screenshot_2024-04-15-20-04-06-00
Screenshot_2024-04-15-20-03-59-21
Screenshot_2024-04-15-20-03-59-21
Screenshot_2024-04-15-20-03-55-68
Screenshot_2024-04-15-20-03-55-68
Screenshot_2024-04-15-20-03-53-62
Screenshot_2024-04-15-20-03-53-62
IMG20240415200342
IMG20240415200342
IMG20240415200336
IMG20240415200336
IMG20240415200326
IMG20240415200326
IMG20240415200325
IMG20240415200325
Screenshot_2024-04-15-20-02-38-92
Screenshot_2024-04-15-20-02-38-92
Screenshot_2024-04-15-20-02-20-57
Screenshot_2024-04-15-20-02-20-57
Screenshot_2024-04-15-20-02-15-01
Screenshot_2024-04-15-20-02-15-01

Screenshot_2024-04-15-20-12-42-00
Screenshot_2024-04-15-20-12-42-00

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

فستان أنيق .. هدى الأتربي تبهر المتابعين بإطلالة مميزة

أسيست ناصر ماهر| الجزيري يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى الأهلي

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة.. قرار عاجل بشأنه الآن

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على إسرائيل.. اتصال عاجل بين أمير قطر والرئيس الإيراني |تفاصيل

1-1| أحمد عبد القادر يسجل التعادل لـ الأهلي في مرمى الزمالك

البيت الأبيض يعلن تقديم مقرح جديد لوقف إطلاق النار في غزة |تفاصيل

"غريب جدا".. تعليق نجم الأهلي السابق على ضربة الجزاء الملغاة

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تلقي معلومات عن الهجوم الإيراني على إسرائيل

خيارات الأهداف.. طلب عاجل من نتنياهو للجيش الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

فيديو

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ