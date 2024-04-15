شاشات عملاقة داخل مقر نادي الزمالك لمشاهدة لقاء القمة 127

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب علي توفير شاشات عرض عملاقة لأعضاء النادي لمشاهدة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك .
ويشهد مقر النادي حضور آلاف من أعضاء الجمعية العمومية لتشجيع الفريق الاول لكرة القدم في مباراة القمة .
ويحرص دائما مجلس الإدارة علي توفير كافة سبل الراحة للأعضاء.
وقامت إدارة النشاط الاجتماعي برئاسة الدكتور يحيي حسن مدير النشاط علي توفير عدد من الأماكن المخصصة لمشاهدة مباراة القمة .
ويشهد ستاد القاهرة حضور الآلاف من عشاق القلعة البيضاء لمؤازرة فريقها لتحقيق الفوز بلقاء القمة 127 .