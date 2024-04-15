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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: كولر السبب في هزيمة الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

علق الإعلامي أمير هشام، على هزيمة الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 2-1 في الدوي الممتاز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام “فوز مستحق للزمالك وكولر سبب هزيمة الأهلي”.

انتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمي مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

 

 

كولر الأهلي و الزمالك قمة الاهلي و الزمالك الدوي المصري الممتاز

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