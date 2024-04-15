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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف عن حجم إصابة زيزو وفتوح في لقاء القمة

زيزو
زيزو

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة القمة التي أقيمت اليوم أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وأضاف أسامة عبر الموقع الرسمي للنادي  أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض  عبارة عن شد في العضلة الخلفية، موضحا أن فتوح كان يرغب في استكمال المباراة إلا أن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة باللاعب وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.

ونجح لاعبو الزمالك، في تحقيق فوز قاتل في لقاء القمة ضد ضيفه الأهلي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الإثنين في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

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