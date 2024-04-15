الأهلي وِحش.. رضا عبد العال عن مباراة القمة: الزمالك كسر غرور كولر

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2 /1.

وقال رضا عبد العال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم " المذاع على قناة "تن": "النادي الأهلي كان وحش في مباراة القمة".

وأضاف رضا عبد العال :"الزمالك كسر غرور كولر المدير الفني للنادي الأهلي".

وتابع :" مفيش في الدنيا حاجة اسمها مدير فني يعطي لاعبين إجازة قبل مباراة القمة بيومين وهذا ما فعله كولر ".

وأكمل رضا عبد العال:" كولر كان يتعامل مع مبارة القمة كأنها مباراة عادية بـ 3 نقاط فقط لكن لقاء القمة بتاريخ وبطولة في حد ذاته ".