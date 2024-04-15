رضا البلتاجي يفجر مفاجأة عن ضربة جزاء الزمالك الملغاة

كشف الكابتن رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، عن رائية في تحكيم مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن إبراهيم ندور الدين قدم أداء جيد في مباراة القمة.

وأضاف رضا البلتاجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن قرار بإخراج البطاقة الصفراء لمحمد عبد المنعم صائب ومساعدي إبراهيم نور الدين كانوا على مستوى رائع.

وتابع رضا البلتاجي، أن تصرف الحكم باحستاب ركلة جزاء كان صحيح والرجوع للفار قرار جيد جدا، سيف الدين الجزيري لا يستحق إنذار اصفر في أزمة ضربة الجزاء لانه لم يمثل.