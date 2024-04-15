لأول مرة منذ 20 سنة.. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة بشأن لقاء القمة

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي فوز الزمالك علي الأهلي في بطولة الدوري.

وكتب عبد الغني من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" لأول مرة منذ 20 عامًا.. الزمالك يفوز على الأهلي بالدور الأول ضمن منافسات الدوري المصري بهدفين مقابل هدف ".



ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة البيضاء 2-1.

ونجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد دربكة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.