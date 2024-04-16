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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا عبد العال يفتح النار على كولر بعد خسارة الأهلي بالقمة

صدى البلد

علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق،، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

 

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وقال رضا عبد العال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" نادي الزمالك لم يكن عبقري في الملعب لكن كولر كان مغرور بشكل كبير ".

 

وأضاف رضا عبد العال:" عايز اعرف كولر شايف إيه في موديست الجماهير مش شايفاه ".

 

وتابع رضا عبد العال:" جماهير النادي الأهلي لا تعترف بتواجد موديست في تشكيل لقاء القمة، وعيب أوي الأهلي يجيب لاعب زي موديست ".

 

واكمل رضا عبد العال:" كولر هو عدو التألق وأي مدرب في النادب الأهلي ماسك اكاديمية لديه أفكار اعلى من كولر والنادي الأهلي عمل كوارث في المبارة والزمالك كان ممكن يكسب بفارق 5 أهداف".

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